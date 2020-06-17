Экономика
ИзвестияМедведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
Газета.Ru 08:32
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки со стороны чеченской общины
Mockva.ru вчера в 10:20
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Здоровье
На Украине всё больше регионов снова погружаются в эпидемию
Резкий рост заражений коронавирусом на Украине заставляет регионы отменять запланированный выход из карантина.
Новый День 14 июня в 13:54
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Экономика
ВРП Петербурга потеряет 15% в случае второй волны коронавируса
Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 17:41 — REGNUM Валовой региональный продукт Петербурга по итогам 2020 года упадет на 15% в случае продолжения и второй волны пандемии коронавируса.
REGNUM 10:41
Общество
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru 07:19
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
Шоу-бизнес
49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) задрала ногу, сидя в рабочем кресле, и смутила поклонников.
Lenta.ru вчера в 09:11
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 14 июня в 20:53
Игры
Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery
Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями.
МИТ вчера в 05:31
Футбол
Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 10:57
Политика
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Мишустин отменил советский приказ о меню в самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ времен СССР о меню на внутренних и международных авиарейсах.
НТВ 10:48
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Политика
Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей
Алексей Навальный опубликовал законопроект о поправках в пункт 4 статьи 23.1 закона «О ветеранах».
RuNews24.ru 09:15
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59