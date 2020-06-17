с чего всё началось

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в процветании России после победы над пандемией коронавируса.

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Энергетика Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года. 673

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Общество Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Экономика ВРП Петербурга потеряет 15% в случае второй волны коронавируса Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 17:41 — REGNUM Валовой региональный продукт Петербурга по итогам 2020 года упадет на 15% в случае продолжения и второй волны пандемии коронавируса. 20

Экономика Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента. 2,8K

Игры Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями. 3

Футбол Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. 13

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 745

Происшествия Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. 7

Политика США ввели санкции против супруги и сестры Асада США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США. 289

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 39

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 770

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 903

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 330