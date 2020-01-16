Общество

ИзвестияИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Известия18:05

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

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Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАСС03:19

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомости11:02
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В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
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Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
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В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни

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