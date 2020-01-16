Общество
ИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Политика
Зюганов объяснил, почему КПРФ воздержится от голосования за Мишустина
Глава КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему его фракция воздержится от участия в голосовании за кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
Автор Конституции России прокомментировал план Путина по ее изменению
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал план президента Владимира Путина по изменению основного закона страны.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Футбол
Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года
Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Технологии
К середине года в Google Stadia появится 10 временных эксклюзивов
В официальном заявлении сказано, что к июлю 2020 года на платформе появится десять новых временных эксклюзивов.
Наука
Впервые создан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов
Ученые впервые синтезировали стабильное твердое вещество, которое подходит для прямой регистрации тепловых нейтронов.
Общество
Владельцы киевского «Динамо» подали в Лондонский суд иск на Порошенко
Владельцы киевского футбольного клуба "Динамо" братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
Единоборства
Боец MMA в прыжке отправил своего соперника в нокаут
Калхун встал на ноги и, совершив прыжок, нанёс своему сопернику удар по голове коленом. Таким образом Эйтель был отправлен в нокаут.
Здоровье
Поликлиники на Сахалине становятся доступнее
"Доступных поликлиник" на Сахалине стало больше. Престижного статуса удостоены еще четыре медицинские организации области.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Украинскому премьеру не грозит отставка из-за критики Зеленского
В четверг пресс-служба Кабинета министров Украины опровергла отставку премьера. Ситуацию прокомментировал и сам Гончарук.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер для Европы
Компания Toyota опубликовал тизер и первую официальную информацию о новом компактном кроссовере, который будут продавать на европейском авторынке.
Космос
В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни
Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.