Общество

РБКРБКМедведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

Правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер».
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Правительство выделило почти 130 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола

Эхо Москвы14:30

Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет

Коммерсантъ04:42

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомости11:02

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК14:07

Правительство РФ выделило на строительство ледокола «Лидер» 127 млрд рублей

REGNUM03:51

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАСС03:19

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс02:03
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Армия и оружие

Минобороны США не собирается покидать Ирак

Минобороны США не планирует выводить войска из Ирака, по этому вопросу с властями страны ведутся активные переговоры.
Ридус 15:02
Армия и оружие

Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток

Париж направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана.
РБК 14:39
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости вчера в 08:48
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс 09:26
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде

На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Woman.ru вчера в 06:06
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Piter.tv 12:56
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 07:38
Политика

США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению

В ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также "важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата" в обсуждении этих тем, сообщил госдепартамент по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
РИА Новости 14:22
Футбол

Нападающий «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Sport24.ru 06:36
Общество

В России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы

Piter.tv вчера в 04:36
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ 08:17
Экономика

Транспортный налог с 2020 года платится по-новому

Важные нововведения, касающиеся уплаты транспортного налога, вступили в действие в 2020 году.
Афанасий-бизнес вчера в 03:45
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Технологии

Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны

В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
МонаВиста вчера в 08:11
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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