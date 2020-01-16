Правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер».

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

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