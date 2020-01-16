Общество

РБКРБКМедведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

Правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер».
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Правительство выделило почти 130 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола

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Правительство РФ выделило на строительство ледокола «Лидер» 127 млрд рублей

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РБК14:07

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс02:03
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Как сообщает издание "Автоновости дня", кросс, участвующий в рекламной съемке и запечатленный на эксклюзивном фото, представляет собой топовую версию Volkswagen Tiguan с фирменным аэродинамическим обвесом R-Line.
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
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Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
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ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

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