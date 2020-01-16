Политика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
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Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
Коммерсантъвчера в 15:52

Подробнее о событии

«Ъ»: Медведев прорабатывал для России реформу политической системы по аналогии с США

Znak.comвчера в 21:56

Медведев готовил реформу политической системы

News.ruвчера в 21:31

Стало известно о плане Медведева по реформе российской власти

Lenta.ruвчера в 17:20

Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

РИА Новостивчера в 20:41

Медведев разрабатывал собственную реформу политической системы в стране

URA.Ruвчера в 20:14

Стало известно о планах Медведева провести реформу

REGNUMвчера в 19:38

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Газета.Ruвчера в 21:01
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Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК вчера в 04:19
Политика

«Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фракция «Справедливой России» единогласно проголосовала за поддержку выдвинутой президентом кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Коммерсантъ 04:21
Политика

Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров

Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
REGNUM 06:25
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая

Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
REGNUM 06:22
Политика

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Российская газета 06:32
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 14 января в 15:42
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Футбол

Хави объяснил, почему отказал «Барселоне»

Наставник катарского «Аль-Садда» Хави поведал о том, что действительно получил предложение вернуться в каталонскую «Барселону» уже в качестве тренера, однако отклонил его.
Евро-футбол.ру 05:22
Здоровье

В России в два раза сократилось потребление алкоголя

За последние десять лет россияне стали меньше пить и курить.
9111.ru 06:31
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Общество

Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире

Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Известия 06:14
Наука

«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»

В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
N+1 13 января в 10:02
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Гаджеты

В Сети был замечен смартфон Xiaomi Poco X2

Поклонники уже больше года ждут презентации смартфона Xiaomi Poco F2. В Сети появилось упоминание о модели под кодовым названием Phoenixin.
Goroday.ru вчера в 12:53
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Космос

«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
WomanHit.ru 02:38
Происшествия

СКР назвал мотив убийства следователя Евгении Шишкиной

Вести.Ru 06:03
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Кино

Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ

Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Ревизор.ру 14 января в 23:25
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Известия 06:18
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Футбол

Джикия покинул тренировку «Спартака» из-за отравления

Матч ТВ 02:56
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