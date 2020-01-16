Политика
Газета.Ru«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.Коммерсантъвчера в 15:52
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«Ъ»: Медведев прорабатывал для России реформу политической системы по аналогии с США
Znak.comвчера в 21:56
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Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Политика
На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке
Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Происшествия
На борту авиарейса Санкт-Петербург-Мурманск возникла ЧС
Рейс компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил об аварийной ситуации на борту.
Политика
Медведев сообщил об отставке Правительства РФ
После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Политика
Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни
Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Армия и оружие
Великобритания создает собственное Космическое командование
Вице-маршал авиации Харви Смит (в центре) на авиабазе морской пехоты США Еще одна страна в скором времени обзаведется собственным Космическим командованием.
Кино
Федор Добронравов раскрыл дату выхода нового сезона сериала «Сваты»
Воронежский актер Федор Добронравов приоткрыл секрет продолжения сериала «Сваты», в котором он играет одну из главных ролей.
Происшествия
МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году
Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Общество
Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям
Медицинские документы за все время лечения девочки, живущей с рождения в перинатальном центре "Мать и дитя" (ПМЦ) в Москве, передавали родителям через представителей в феврале 2019 года, в марте ребенок был официально выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Здоровье
Первый случай заболевания новым видом пневмонии зафиксирован в Японии
В Японии зафиксирован первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Политика
Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл этих поправок.
Происшествия
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян
Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам.
Происшествия
СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева
Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Гаджеты
ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey
В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).
Футбол
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Футбол
УЕФА изменил схему команды года ради Роналду
С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.