Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.

с чего всё началось

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Политика На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

Происшествия SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Политика Медведев сообщил об отставке Правительства РФ После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.

Политика Мишустин попал в базу «Миротворца» Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Армия и оружие Великобритания создает собственное Космическое командование Вице-маршал авиации Харви Смит (в центре) на авиабазе морской пехоты США Еще одна страна в скором времени обзаведется собственным Космическим командованием.

Происшествия МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Общество Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям Медицинские документы за все время лечения девочки, живущей с рождения в перинатальном центре "Мать и дитя" (ПМЦ) в Москве, передавали родителям через представителей в феврале 2019 года, в марте ребенок был официально выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Политика Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл этих поправок.

Политика Мишустин выступил против списания долгов россиян Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам.

Происшествия СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.

Гаджеты ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).

Футбол Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Футбол УЕФА изменил схему команды года ради Роналду С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА.

Политика Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.