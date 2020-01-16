Политика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
Коммерсантъвчера в 15:52

Подробнее о событии

«Ъ»: Медведев прорабатывал для России реформу политической системы по аналогии с США

Znak.comвчера в 21:56

Медведев разрабатывал собственную реформу политической системы в стране

URA.Ruвчера в 20:14

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Газета.Ruвчера в 21:01

Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

РИА Новостивчера в 20:41

Медведев готовил реформу политической системы

News.ruвчера в 21:31

Стало известно о планах Медведева провести реформу

REGNUMвчера в 19:38

Стало известно о плане Медведева по реформе российской власти

Lenta.ruвчера в 17:20
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Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Газета.Ru 09:05
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Происшествия

На борту авиарейса Санкт-Петербург-Мурманск возникла ЧС

Рейс компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил об аварийной ситуации на борту.
Северпост 02:28
Политика

Медведев сообщил об отставке Правительства РФ

После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
U74.Ru вчера в 09:35
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Московский Комсомолец 03:16
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Политика

Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Российская газета 08:10
Армия и оружие

Великобритания создает собственное Космическое командование

Вице-маршал авиации Харви Смит (в центре) на авиабазе морской пехоты США Еще одна страна в скором времени обзаведется собственным Космическим командованием.
Военное обозрение 06:33
Кино

Федор Добронравов раскрыл дату выхода нового сезона сериала «Сваты»

Воронежский актер Федор Добронравов приоткрыл секрет продолжения сериала «Сваты», в котором он играет одну из главных ролей.
Блокнот Воронеж 03:03
Происшествия

МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году

Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
РИА Новости 06:53
Общество

Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям

Медицинские документы за все время лечения девочки, живущей с рождения в перинатальном центре "Мать и дитя" (ПМЦ) в Москве, передавали родителям через представителей в феврале 2019 года, в марте ребенок был официально выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 08:38
Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Российская газета 07:01
Здоровье

Первый случай заболевания новым видом пневмонии зафиксирован в Японии

В Японии зафиксирован первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТК Звезда 01:29
Политика

Путин пояснил смысл внесения предложенных поправок в Конституцию

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, которая занимается разработкой предложений по внесению изменений в Конституцию, пояснил смысл этих поправок.
RT на русском 07:04
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Кандидат на пост главы правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме выступил против списания долгов россиян по кредитам.
Lenta.ru 09:04
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева

Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
ТАСС 08:30
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
За облаками вчера в 23:38
Гаджеты

ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey

В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).
3DNews 01:01
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Футбол

УЕФА изменил схему команды года ради Роналду

С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года—2019 по версии читателей официального сайта УЕФА.
ODDS.ru 01:57
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
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