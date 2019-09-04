Теннис
РИА НовостиМедведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
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Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Армия и оружие
Полторы тысячи военных отрепетировали на Дворцовой смотр строя и песни
Во вторник, 3 сентября, в Петербурге прошла генеральная репетиция смотра строя и песни соединений, воинских частей и военных учебных заведений Петербургского военного гарнизона.
Петербургский дневник 11:27
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме.
Woman.ru 11:30
Космос
«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
Специалисты «Роскосмоса» и научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные NASA о космическом мусоре, угрожающем Международной космической станции (МКС).
РБК 18:43
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Экономика
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Технологии
Huawei будет тратить более $300 млн за год на финансирование исследований в учебных заведениях
Huawei планирует тратить более $300 млн в год на финансирование научных исследований, проводимых университетами, заявил во вторник Уильям Сюй (William Xu), председатель правления и президент Института стратегических исследований Huawei Technologies на мероприятии компании в Чэнду.
3DNews 10:22
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева раскрыла секреты женского похудения участникам проекта "Здоровая Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Российская газета 10:15
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Политика
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.
РИА Новости 20:56
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Игры
Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея
Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.
Игромания.ру 12:21
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости 20:36
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Наука
Внезапно вода сама может производить перекись водорода
Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев признался, что его били за музыку
Телепрограмма 09:19
Политика
Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
Профиль вчера в 07:06
Наука
Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов
Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.
N+1 09:04
Политика
Нарендра Моди прибыл во Владивосток
«Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона», — сообщил Моди.
REGNUM 20:49
Культура
Опубликована транспортная схема для гостей КВН в Екатеринбурге
Областная газета 08:47
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 17:43