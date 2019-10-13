Теннис

Sport24.ruSport24.ruМедведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом порядка 7,5 млн долларов. В финале Медведев переиграл представителя Германии Александра Зверева.
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Российский профессиональный теннисист; финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.
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