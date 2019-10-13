Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом порядка 7,5 млн долларов. В финале Медведев переиграл представителя Германии Александра Зверева.

Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

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