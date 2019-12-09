Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Это не означает окончательного решения, подчеркнул он.
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Медведев поддержал предложение о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАСС06:00

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Не больше 20 евро. Медведев согласился ещё больше снизить беспошлинный порог для зарубежных посылок

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