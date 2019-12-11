Экономика
Российская газетаМедведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Это не означает окончательного решения, подчеркнул он.
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В России собираются ввести пошлины на покупки из зарубежных онлайн-магазинов дороже 20 евро
Комсомольская правда05:46
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Политика
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Директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов раскритиковал региональные власти за некомпетентные высказывания о причинах, по которым сокращается российский лес.
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По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Политика
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Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Общество
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Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
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В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
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Знаменитый голливудский красавец – актер Брэд Питт – на днях разразился откровениями по поводу того, как протекала его жизнь после развода со своей бывшей супругой – Анджелиной Джоли.
Экономика
Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО
Счетная палата РФ провела проверку, как распределялись и использовались субсидии в сельхозпредприятиях в Южном федеральном округе.
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В Google назвали самых популярных людей года в России
Певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года по версии компании Google.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
В Верховной раде произошла очередная драка (видео)
После заседания комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики в среду, 11 декабря, в здании парламента произошла драка между активистами ВО "Свобода" и депутатом от "Слуги народа" Богданцем.
Политика
Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага
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Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Футбол
Комитет Госдумы одобрил отмену запрета на продажу пива на стадионах
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Шоу-бизнес
«Три волосинки»: Волочкова удивила поклонников новой прической
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова выложила на соей странице в соцсети фото, на котором показала свою новую прическу.
Общество
На МКС сломался американский туалет
Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Экономика
Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок
C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
В аварии под Воронежем погиб известный врач со своей семьей
В аварии, которая случилась 10 декабря в Борисоглебском районе Воронежской области, погиб известный в Волгограде врач со своей семьей.