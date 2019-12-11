Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Это не означает окончательного решения, подчеркнул он.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Медведев поддержал предложение Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

ТАСС05:15

Медведев поручил проработать снижение беспошлинного порога до €20

Коммерсантъ05:51

Медведев поручил проработать снижение порога беспошлинного ввоза товаров

Известия05:40

Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российская газета05:44

Медведев поддержал предложение снизить порог беспошлинного ввоза посылок

REGNUM05:23

В России собираются ввести пошлины на покупки из зарубежных онлайн-магазинов дороже 20 евро

Комсомольская правда05:46

В России снизят порог беспошлинного ввоза посылок с 500 до 200 евро

URA.Ru05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Наука

Ученый раскритиковал губернаторов за слова о причинах вырубки леса

Директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов раскритиковал региональные власти за некомпетентные высказывания о причинах, по которым сокращается российский лес.
РИА Новости вчера в 04:58
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
РИА Дагестан вчера в 01:57
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Lenta.ru 02:52
Общество

Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет с 1 января 2020 года действие налога для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 05:45
Политика

Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию

Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
Телеканал 360° 01:18
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

РИА Новости 04:22
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал, как жил после расставания с Анджелиной Джоли

Знаменитый голливудский красавец – актер Брэд Питт – на днях разразился откровениями по поводу того, как протекала его жизнь после развода со своей бывшей супругой – Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 02:38
Экономика

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

Счетная палата РФ провела проверку, как распределялись и использовались субсидии в сельхозпредприятиях в Южном федеральном округе.
161.ru вчера в 07:57
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Культура

В Google назвали самых популярных людей года в России

Певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года по версии компании Google.
Известия 04:48
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

В Верховной раде произошла очередная драка (видео)

После заседания комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики в среду, 11 декабря, в здании парламента произошла драка между активистами ВО "Свобода" и депутатом от "Слуги народа" Богданцем.
ИА Новороссия 05:42
Политика

Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
News.ru вчера в 16:53
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском вчера в 12:28
Футбол

Комитет Госдумы одобрил отмену запрета на продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес

«Три волосинки»: Волочкова удивила поклонников новой прической

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова выложила на соей странице в соцсети фото, на котором показала свою новую прическу.
VSE42.RU 04:24
Общество

На МКС сломался американский туалет

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
РИА Новости 03:49
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Экономика

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

В аварии под Воронежем погиб известный врач со своей семьей

В аварии, которая случилась 10 декабря в Борисоглебском районе Воронежской области, погиб известный в Волгограде врач со своей семьей.
Полиграф.Медиа 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное