Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

В ближайшее время кабинет министров определится с правилами поддержки новых проектов в отечественной экономике из Фонда национального благосостояния. Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
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ТАСС10:09

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

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URA.Ruвчера в 20:31
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