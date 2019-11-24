Экономика

News.ruNews.ruМедведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

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«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

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Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ

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ТАСС10:09

Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов

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«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

РБК12:25

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:11, Вашингтон
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Гончарук заявил о передаче кабмином 415 предприятий на приватизацию

Кабинетом министров Украины переданы 415 из 500 государственных предприятий Фонду госимущества страны.
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Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
ГЛАС.RU 14:22
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

Аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту, он сможет следить за состоянием других российских спутников, сообщает в понедельник военное ведомство.
РИА Новости 16:35
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Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
RT на русском 09:36
Энергетика

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Lenta.ru 09:26
Экономика

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Экономика

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
РБК 16:00
Наука

Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

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Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
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Происшествия

Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
РИА Новости 16:55
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УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

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Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 13:05
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Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
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Митингующие в Тбилиси узнали, где ужинает президент, и освистали ее

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Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
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Экономика

Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний.
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Общество

Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки

В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
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Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

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НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 19:52
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