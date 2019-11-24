Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

В ближайшее время кабинет министров определится с правилами поддержки новых проектов в отечественной экономике из Фонда национального благосостояния. Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомости24 ноября в 17:08

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Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

РБКвчера в 12:25

Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ

Ведомостивчера в 11:26

Медведев заявил ТАСС, что поддержал подходы Минфина к инвестированию ликвидной части ФНБ

ТАССвчера в 10:09

Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов

Коммерсантъвчера в 10:50

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфаксвчера в 01:58

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ruвчера в 00:36

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ru24 ноября в 20:31
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Каспий.Инфо вчера в 10:29
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
ТАСС 07:32
Политика

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США

Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Ореанда-Новости вчера в 09:08
Политика

Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»

Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
Российская газета 06:52
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу

Напомним, ранее Алексей Текслер встретился с челябинскими спортсменами-кандидатами на участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио и Паралимпийских играх 2020 года.
31 канал Челябинска вчера в 23:18
Общество

Минпромторг: из-за утильсбора автомобили в России не подорожают

Произведенные в РФ автомобили не подорожают из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года.
Мойка78 вчера в 22:00
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 07:25
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество

Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов

Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Российская газета 05:44
Армия и оружие

Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16

РИА Новости 07:30
Космос

Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»

3DNews вчера в 09:21
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Армия и оружие

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интерфакс 05:35
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета 24 ноября в 22:25
Армия и оружие

До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки

Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
Дни24 вчера в 04:07
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Николай Басков выступил против травли Софии Ротару

Российский певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности, которые обрушились на нее из-за намерения посетить Россию с концертами.
RuNews24.ru 07:36
Политика

Путин рассказал о роли молодежи в меняющемся мире

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире с бурно развивающимися высокими технологиями важно, чтобы молодое поколение сумело максимально реализовать себя.
Известия 05:38
Хоккей

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».
Давыдов.Индекс 06:05
Общество

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин укорил Аллу Пугачеву

Известный продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – на днях довольно нелестно высказался в адрес Примадонны российской эстрады, ставшей легендой уже при жизни, - Аллы Борисовны Пугачевой.
Bimru.ru 02:18
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Армия и оружие

Похищенный нациками офицер ВСУ найден мертвым

Офицер ВСУ, которого похитили киевские националисты и хотели обменять его на одного из своих радикалов, найден мертвым.
Новостной фронт 06:19
Общество

Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге

Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Znak.com 00:50
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
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