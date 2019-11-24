Экономика
Российская газетаМедведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
В ближайшее время кабинет министров определится с правилами поддержки новых проектов в отечественной экономике из Фонда национального благосостояния. Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомости24 ноября в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ
Интерфаксвчера в 01:58
Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона
URA.Ru24 ноября в 20:31
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Политика
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными»
Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Спорт
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу
Напомним, ранее Алексей Текслер встретился с челябинскими спортсменами-кандидатами на участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио и Паралимпийских играх 2020 года.
Общество
Минпромторг: из-за утильсбора автомобили в России не подорожают
Произведенные в РФ автомобили не подорожают из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Общество
Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов
Происшествия
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома
В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Космос
Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»
Армия и оружие
Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Армия и оружие
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки
Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Шоу-бизнес
Николай Басков выступил против травли Софии Ротару
Российский певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности, которые обрушились на нее из-за намерения посетить Россию с концертами.
Политика
Путин рассказал о роли молодежи в меняющемся мире
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире с бурно развивающимися высокими технологиями важно, чтобы молодое поколение сумело максимально реализовать себя.
Хоккей
Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».
Общество
Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин укорил Аллу Пугачеву
Известный продюсер и муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – на днях довольно нелестно высказался в адрес Примадонны российской эстрады, ставшей легендой уже при жизни, - Аллы Борисовны Пугачевой.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Армия и оружие
Похищенный нациками офицер ВСУ найден мертвым
Офицер ВСУ, которого похитили киевские националисты и хотели обменять его на одного из своих радикалов, найден мертвым.
Общество
Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге
Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.