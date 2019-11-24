Экономика
Российская газетаМедведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
В ближайшее время кабинет министров определится с правилами поддержки новых проектов в отечественной экономике из Фонда национального благосостояния. Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомости24 ноября в 17:08
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«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ
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