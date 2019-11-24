Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ

В ближайшее время кабинет министров определится с правилами поддержки новых проектов в отечественной экономике из Фонда национального благосостояния. Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомости24 ноября в 17:08

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Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

РБКвчера в 12:25

Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ

Ведомостивчера в 11:26

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ruвчера в 00:36

Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов

Коммерсантъвчера в 10:50

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфаксвчера в 01:58

Медведев заявил ТАСС, что поддержал подходы Минфина к инвестированию ликвидной части ФНБ

ТАССвчера в 10:09

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ru24 ноября в 20:31
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УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в сборную года по версии болельщиков

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Футбол

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Samsung запатентовала планшет с гибким дисплеем

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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
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Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Кино

«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
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Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

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Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
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Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Известия 24 ноября в 16:45
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