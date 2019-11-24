Экономика

РБКРБКМедведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложения Минфина по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомости24 ноября в 17:08

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Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

РБКвчера в 12:25

Медведев прокомментировал предложения Минфина по инвестированию средств ФНБ

Ведомостивчера в 11:26

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ru24 ноября в 20:31

Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов

Коммерсантъвчера в 10:50

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфаксвчера в 01:58

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ruвчера в 00:36

Медведев заявил ТАСС, что поддержал подходы Минфина к инвестированию ликвидной части ФНБ

ТАССвчера в 10:09
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Гаджеты

В России появился флагман Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Старт продаж запланирован на 25 ноября, но в России пока будет доступна лимитированная партия Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google.
OAnews вчера в 10:33
Армия и оружие

Лавров рассказал о соблюдении меморандума по Сирии

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
РИА Новости 05:30
Общество

Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты

Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Украина.ру 04:49
Происшествия

В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Политика

Президент Эстонии призвала объединиться против «российской агрессии»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала поддержать Украину в "борьбе" с Россией.
РИА Новости 06:40
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 06:55
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Газета.Ru вчера в 14:43
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Экономика

Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам

Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Коммерсантъ 00:43
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 00:42
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Культура

Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис

В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми будет Теодор Курентзис.
Звезда — Пермская краевая газета 04:08
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Биатлон

Лукашенко не стал отказывать Домрачевой в отъезде из-за Си Цзиньпиня

РИА Новости / Александр Вильф Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева уехала в Китай, чтобы тренировать местную сборную биатлонистов с его разрешения.
РЕН ТВ 05:08
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Финансы

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Газета.Ru 03:05
Общество

В бюджете Екатеринбурга не заложили траты на метро и канатную дорогу

В бюджете Екатеринбурга на 2020-2022 годы не заложено средств на проектирование, строительство и обновление подвижного состава метрополитена.
РБК Екатеринбург 05:38
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 05:22
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром

52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Пятый канал 05:06
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