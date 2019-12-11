Экономика

RT на русскомRT на русскомПорог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. С такой инициативой ранее выступил Минфин.
Читать в источнике
Комментировать1244
с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАСС06:00

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:11

Эксперты: снижение порога беспошлинного ввоза коснется трети рынка онлайн-торговли России

ТАСС15:13

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят

Коммерсантъ12:56

Налог на Aliexpress. Почему он не ударит по кошелькам россиян, даже если будет введен

Телеканал 360°21:05

Минфин заявил об отсутствии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известия10:11

Медведев поручил проработать снижение беспошлинного ввоза интернет-покупок в ЕАЭС

Интерфакс07:04

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новости06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com 00:46
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 10:00
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

Глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев рассказал, что президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске.
РИА Новости 20:44
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
Общество

Дорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине

REGNUM 19:51
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

Газета.Ru 12:06
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Единоборства

Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 06:25
Политика

Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Коммерсантъ 12:36
Экономика

Строительные компании в Петербурге массово покидают рынок

Строительные компании в Петербурге массово покидают рынок. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков "СПАРК-Интерфакс".
Деловое.ТВ 08:33
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Общество

Прощание с Лужковым пройдет в Москве

Интерфакс 20:21
Космос

В России создадут Центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет, сообщил в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Радио Sputnik 19:00
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС вчера в 05:59
Армия и оружие

Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 09 декабря в 05:21
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Ведомости 16:47
Кино

Поклонникам Черной вдовы раскроют главную тайну

Sibnet Новости вчера в 21:32
Армия и оружие

Армия Сирии заставила конвой США ретироваться

После получения жёсткого ультиматума — выполнить требования военнослужащих Сирии или оказаться под огнём — конвой США ретировался.
Национальный курс 14:38
Политика

Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ

Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Интерфакс 15:35
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
РИА Новости 19:05
Технологии

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Evo-rus.com 13:59
Политика

Газовой войне расчертили перспективы

Каковы условия заключения договора по транзиту газа Москва и Киев могут столкнуться в новой газовой войне.
Коммерсантъ FM 04:19
Футбол

«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле

Советский спорт 14:56
Политика

Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Национальная служба новостей 07:47
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия 14:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное