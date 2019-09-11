Политика
RT на русскомМедведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил в программе «Диалог» в эфире канала «Россия-24».
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Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20419 актов.
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Кино
По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
Известия 12:10
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
Экс-замначальника ОМВД «Лефортово» приговорили к восьми годам тюрьмы
Экс-замначальника отдела МВД по району Лефортово Анзор Шулая приговорен к 8 годам колонии общего режима.
Москва 24 12:07
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета 03:57
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Здоровье
Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения
Филиал Новокузнецкого диспансера, где лечились зараженные туберкулезом, был временно закрыт после проверки надзорного органа.
VSE42.RU 04:00
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Премьер России Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» ранее заявил, что власти готовят законопроект, который позволит иностранцам — выпускникам российских вузов получить гражданство России в упрощённом режиме.
RT на русском 10:56
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Авто
Производитель кальянов сделал внедорожник с выдвижной гусеницей
В основе конструкции внедорожника лежит углепластиковый монокок, элементы подвески и рулевого управления сделаны из высокопрочного титанового сплава BT23, а внешние панели — из композита.
Motor 10:05
Армия и оружие
Британский «Лучник» обзавёлся модульной конструкцией
Военное обозрение 08:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Политика
Борьба с бедностью усилит поддержку трех категорий граждан
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов называет и другие подходы решения проблемы бедности, но среди наиболее нуждающихся выделяет три категории граждан – люди с инвалидностью, пенсионеры и многодетные семьи.
Экономика сегодня 08:08
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика
«Северный поток-2» сочли бессмысленным
Член Европейской комиссии по вопросам конкуренции, датский политик Маргрете Вестагер считает, что необходимости в газопроводе «Северный поток-2» не существует.
Lenta.ru 11:26
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.
Астрахань FM 06:41
Армия и оружие
Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку
Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН вчера в 10:54
Путешествия
Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции
В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Гаджеты
Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей
Самое дорогое предложение оценили в 400 тысяч. 10 сентября компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 11:29
Происшествия
В здании одного из подразделений Минюста произошел пожар
В центре Москвы горит здание, где расположены подразделения Министерства юстиции России. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:04
Политика
Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service 09 сентября в 08:46
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16