Политика
RT на русскомМедведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил в программе «Диалог» в эфире канала «Россия-24».
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Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20419 актов.
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Происшествия
Российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри
Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри.
REGNUM 08:44
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Apple сегодня показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11.
Ferra вчера в 14:09
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Кино
Опубликован постер комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Культуромания 04:10
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Баскетбол
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу
Французы не только выбили из турнира чемпионов мира, но и прервали беспроигрышную серию сборной США на официальных турнирах, которая остановилась на отметке 58 матчей.
Российская газета 10:00
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Экономика
Недельная дефляция в России сохранилась на уровне 0,1%
Напомним, в августе Росстат впервые с осени 2017 года зафиксировал месячную дефляцию в России, она составила 0,2%.
REGNUM 09:17
Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК 09 сентября в 13:44
Политика
В Конгрессе США обещали спонсировать Украину вопреки воле Трампа
Конгресс США восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов, если президент США Дональд Трамп примет решение о ее блокировке, заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
Взгляд.ру 00:24
Наука
Ученые назвали причину набора веса с возрастом
Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.
Взгляд.ру 08:20
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Политика
Трамп сообщил об отставке Болтона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Инфорос вчера в 12:24
Армия и оружие
Индия увеличивает военные расходы на ближайшие пять лет
Военное обозрение 09:02
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Здоровье
Волгоградская область работает по федеральным задачам и нацпроектам
За последние пять лет в Волгоградской области отремонтировано более четырех сотен медучреждений, закуплено оборудование на сумму около двух миллиардов рублей.В регионе разработаны ключевые решения по созданию основ единой современной системы здравоохранения до 2024 года.
МТВ онлайн 08:28
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Хоккей
«Адмирал» во Владивостоке обыграл «Трактор»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» дома одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1. В составе хозяев по шайбе забросили Денис Вихарев на 23-й минуте и Мартин Бакош на 32-й минуте.
Нева Спорт вчера в 10:49
Энергетика
ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок
Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин при добыче нефти и газа.
РБК 05:21