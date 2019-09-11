Политика
РИА НовостиМедведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24". Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м.
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Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения, это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика
Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона
Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими
Полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими на площади Советов, где проходила акция против итогов выборов мэра, 15 человек доставлены в отдел полиции Советского района города, сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях.
Интерфакс 16:23
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Газета.Ru 12:10
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Хоккей
Игорь Никитин: «„Торпедо“ хотело выиграть больше»
«Торпедо» хотело выиграть больше, поэтому им и повезло, — приводит слова тренера официальный сайт клуб из Нижнекамска.
Спорт-Экспресс 16:03
Политика
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Российская газета 15:00
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Футбол
Каррера вернулся в Москву
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вернулся в Москву.
Спорт-Экспресс 15:55
Политика
Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы
Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
РБК 10:22
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Транспорт
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 8 декабря
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря.
RT на русском 14:14
Общество
Жители Норильска публикуют видео с первым снегом
В сети появились видео, снятые жителями Норильска 11 сентября.
RT на русском 08:05
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39