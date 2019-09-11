Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24". Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м.
Читать в источнике
Комментировать933
Константин Чуйченко
Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения, это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов.
— Константин ЧуйченкоВести.Ru 14:20

Подробнее о событии

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

РИА Новости05:46

Программа «Диалог» с Медведевым: премьер привел в действие регуляторную гильотину

Вести.Ru14:20

Медведев поручил до 15 ноября подготовить проект о прекращении правовых актов СССР и РСФСР

ТАСС09:15

Медведев отправил нормативные акты СССР под «регуляторную гильотину»

РБК05:59

Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года

Российская газета05:48

Медведев поручил отменить все нормативные акты СССР по надзору

Ведомости06:21

К отсечению назначены тысячи актов советского периода

Коммерсантъ15:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика

Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.
ТАСС 13:31
Футбол

«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»

Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Общество

Прической красноярского четвероклассника заинтересовался Следственный комитет

Вести.Ru 12:43
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими

Полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими на площади Советов, где проходила акция против итогов выборов мэра, 15 человек доставлены в отдел полиции Советского района города, сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях.
Интерфакс 16:23
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Гаджеты

В России рухнули цены на старые iPhone

Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Происшествия

Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте

Газета.Ru 12:10
Армия и оружие

США одобрили продажу Польше истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Хоккей

Игорь Никитин: «„Торпедо“ хотело выиграть больше»

«Торпедо» хотело выиграть больше, поэтому им и повезло, — приводит слова тренера официальный сайт клуб из Нижнекамска.
Спорт-Экспресс 16:03
Политика

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Финансы

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Космос

У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере

Российская газета 15:00
Общество

Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино

Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Баскетбол

Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала мерзостью слова Джона Уоррена об их романе

Bimru.ru 11:05
Происшествия

Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Футбол

Каррера вернулся в Москву

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вернулся в Москву.
Спорт-Экспресс 15:55
Политика

Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы

Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
РБК 10:22
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Транспорт

Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 8 декабря

Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря.
RT на русском 14:14
Общество

Жители Норильска публикуют видео с первым снегом

В сети появились видео, снятые жителями Норильска 11 сентября.
RT на русском 08:05
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное