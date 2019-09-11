Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения, это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24". Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м.

Здоровье Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».

Общество Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Здоровье Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Культура Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года» Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.

Футбол Черышев трогательно попрощался с уволенным из «Валенсии» Марселино Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев на испанском языке обратился к Марселино, который был уволен с поста главного тренера испанского клуба.

Общество Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье» В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Футбол Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Политика Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Политика Президент США может перейти к более миролюбивой внешней политике Случившаяся накануне отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала третьей за два с половиной года президентства Дональда Трампа – ранее с этого поста были уволены генералы Майкл Флинн и Герберт Макмастер.

Игры Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3 Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.

Гаджеты Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.

Политика Премьер Канады объявил о роспуске парламента Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.

Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.

Гаджеты Apple представила новый игровой сервис Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.

Здоровье В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.