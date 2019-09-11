Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24". Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м.
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Константин Чуйченко
Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения, это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов.
— Константин ЧуйченкоВести.Ru 14:20

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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

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