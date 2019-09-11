Политика
РИА НовостиМедведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24". Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м.
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Дмитрий Анатольевич, сегодня вы поставили рекорд за всю историю правительства. Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения, это перечень, состоящий из 20 тысяч 419 актов.
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Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Телепрограмма 03:52
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.
Астрахань FM 06:41
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.
Российская газета 00:10
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
РИА Новости 04:18
Футбол
Черышев трогательно попрощался с уволенным из «Валенсии» Марселино
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев на испанском языке обратился к Марселино, который был уволен с поста главного тренера испанского клуба.
Sport24.ru 14:56
Футбол
Роман Бабаев: «Итальянские коллеги сообщали, что Бекао договорился с „Удинезе“ еще зимой»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе из клуба Родригу Бекао.
Спорт-Экспресс 16:05
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Футбол
Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
Спорт-Экспресс 16:33
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Политика
Президент США может перейти к более миролюбивой внешней политике
Случившаяся накануне отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала третьей за два с половиной года президентства Дональда Трампа – ранее с этого поста были уволены генералы Майкл Флинн и Герберт Макмастер.
Ведомости 17:10
Игры
Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3
Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.
Srnsk 12:12
Гаджеты
Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения
Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.
MobiDevices 05:25
Происшествия
Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры
Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
Известия 09:21
Политика
Премьер Канады объявил о роспуске парламента
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.
ТАСС 11:45
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Гаджеты
Apple представила новый игровой сервис
Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.
РИА Новости вчера в 13:16
Здоровье
В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов
Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.
RT на русском 17:21
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36