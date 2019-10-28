Экономика
Finam.RuМедведев подписал поручения для ускорения роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список поручений, направленных на ускорение роста экономики России. Этот список был сформирован по итогам совещания 8 октября, об этом заявил глава Кабмина на встрече с вице-премьерами.
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Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05
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РБК 19:42
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Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы на рынке РФ
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