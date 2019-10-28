Экономика

Finam.RuFinam.RuМедведев подписал поручения для ускорения роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал список поручений, направленных на ускорение роста экономики России. Этот список был сформирован по итогам совещания 8 октября, об этом заявил глава Кабмина на встрече с вице-премьерами.
Читать в источнике
Комментировать272
Дмитрий Медведев
Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05

Подробнее о событии

Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

RT на русском11:18

Медведев подписал поручение о мерах по экономическому росту России

РБК11:00

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

ТАСС10:05

Медведев поручил разработать меры по ускорению роста экономики

Известия10:22

Премьер-министр подписал поручения для ускорения роста экономики

Коммерсантъ10:18

Медведев подписал поручения для стимулирования роста экономики в России

ФАН10:09

Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономического роста

РИА Новости10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Общество

«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
ТАСС 19:56
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Экономика

Названы потери россиян из-за отказа от санкционных продуктов

Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиарда рублей в ценах 2013 года из-за продовольственных антисанкций, в связи с введением которых был запрещен ввоз в страну иностранных продуктов питания.
URA.Ru 21:47
Футбол

СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей

Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
News.ru 10:07
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 13:18
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае

Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Общество

Две ставки, 70% зарплаты председателя: комитет гордумы определился, как депутатам за деньги помогать будут

В рамках последних изменений, доложил на заседании комитета гордумы аналитик представительного органа Сергей Баскаков, фонд оплаты работы помощников будет составлять 70% от денежного довольствия председателя, "за исключением некоторых доплат".
Сахалин.Инфо 20:51
Происшествия

Жителей Магадана разбудило землетрясение

Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Российская газета 20:48
Политика

Член Конгресса США ушла в отставку из-за секс-скандала

Член Палаты представителей американского Конгресса Кэти Хилл заявила о решении уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальной связи со своими сотрудниками.
News.ru 02:16
Кино

Премьеру нового «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили

РЕН ТВ 20:11
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

Газета.Ru 16:04
Происшествия

Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана

Lenta.ru 07:25
Интернет

Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10

Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.
3DNews вчера в 10:35
Космос

Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США

Спутник Samsung для создания космических селфи рухнул на одну из ферм в американском штате Мичиган, сообщает "Газета.ру".
АМИТЕЛ 21:45
Политика

Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете

Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете.
РБК 19:42
Происшествия

Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска

Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
РИА Новости 02:54
Происшествия

В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП

День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.
REGNUM 26 октября в 09:00
Шоу-бизнес

Серябкина прокомментировала сообщения о сердечном приступе у Фадеева

Ранее стало известно, что Максим Фадеев перенёс сердечный приступ. Артисту и продюсеру стало плохо накануне ночью.
Life.ru 12:45
Футбол

В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM 07:51
Экономика

Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку

Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Телекомпания Афонтово 00:17
Происшествия

В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф

Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
ТАСС 05:24
Наука

Солнечная система

Астрофизик Владимир Сурдин расскажет, какие существуют физические различия между объектами разного типа — звездами, планетами, спутниками, астероидами, кометами — и какие методы используются для дистанционного и прямого исследования объектов Солнечной системы.
Индикатор 06:23
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы на рынке РФ

Renault Duster (387,7 тыс. ед.), Nissan X-Trail (306,4 тыс. ед.) оказались в первой пятерке рейтинга самых распространенных в РФ кроссоверов.
Tvoe-avto.com 02:25
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное