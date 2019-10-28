Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Общество В Москве могут открыть частные СИЗО В Москве могут появиться первые частные следственные изоляторы - с такой инициативой выступило бизнес-сообщество столицы.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.