Экономика

ТАССТАССМедведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Читать в источнике
Комментировать267
Дмитрий Медведев
Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05

Подробнее о событии

Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

RT на русском11:18

Премьер-министр подписал поручения для ускорения роста экономики

Коммерсантъ10:18

Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономического роста

РИА Новости10:29

Медведев поручил разработать меры по ускорению роста экономики

Известия10:22

Медведев подписал поручение о мерах по экономическому росту России

РБК11:00

Медведев подписал поручения для стимулирования роста экономики в России

ФАН10:09

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

ТАСС10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 12:31
Гаджеты

Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro

Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera 05:55
Экономика

В России за год закрылось почти 700 тысяч юрлиц

В России за последний год закрылись 668 тысяч частных предприятий.
ТагилСити.ру 26 октября в 08:46
Общество

В Москве могут открыть частные СИЗО

В Москве могут появиться первые частные следственные изоляторы - с такой инициативой выступило бизнес-сообщество столицы.
Газета.Ru 14:12
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
Происшествия

Звезда «Сверхъестественного» задержана за пьяную драку

Газета.Ru 08:50
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru вчера в 11:06
Кино

В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов

В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.
Афиша Daily 11:23
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Общество

Статую Дзюбы похитили в Подмосковье

Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Экономика

Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР

Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
REGNUM 06:28
Политика

Власть транзита: РФ предложила Украине продлить договор по газу на год

28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
Известия 13:45
Хоккей

СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений

Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Нева Спорт 14:24
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Авто

В России в продаже появился VIP-минивэн Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 25 октября в 06:32
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание в отелях

Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Газета.Ru 14:56
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»

Актуальные Новости 04:51
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города

Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.
ТАСС 26 октября в 06:43
Общество

Умер диссидент Владимир Буковский

Национальная служба новостей 01:01
Кино

Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма

Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Культуромания 03:18
Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

Lenta.ru 07:42
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Армия и оружие

Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Кино

Официально завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

RuNews24.ru 03:41
Наука

Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное