Экономика

ТАССТАССМедведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
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Дмитрий Медведев
В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН 09:54

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