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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

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