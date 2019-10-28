Экономика
ТАССМедведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
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В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН 09:54
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Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Общество
Киев. В «заминированном» суде произошла драка из-за проспекта Бандеры
В Киеве в здании суда подрались противники и сторонники присвоения Московскому проспекту и проспекту генерала Ватутина имён нациста Степана Бандеры и офицера СС Романа Шухевича, сообщает 28 октября «Диалог.UA».
REGNUM 10:12
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Экономика
В Минэкономразвития хотят увеличить число экспортёров российского СПГ
Министерство экономического развития предложило расширить число проектов, которым разрешено экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), за счёт Арктической зоны.
News.ru 10:43
Армия и оружие
В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
Агентство Anadolu со ссылкой на своего корреспондента в провинции Идлиб сообщило, что в общей сложности операция по ликвидации аль-Багдади продолжалась четыре часа.
РБК вчера в 06:32
Наука
Исследование: Мозг сохранил выученную информацию по-разному
Британские исследователи выяснили, что активность мозга при обработке информации зависит от того, как ее получили в процессе обучения.
МедиаПоток 07:31
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Происшествия
Двухлетняя девочка погибла на спортивной площадке в Удмуртии
Двухлетняя девочка умерла на спортивно-оздоровительном комплексе в Завьяловском районе Удмуртии.
Сусанин 09:10
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок
Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Нева Спорт 07:50
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Экономика
Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
BFM.ru 09:22
Происшествия
Мать девочки, погибшей в бассейне в Турции, обвинили в ее смерти
Полиция Турции решила включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летний Алисы из России ее мать Наталью.
URA.Ru 10:38
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
Путин увеличил штат органов прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.
РБК 11:38
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Экономика
Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла»
Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".
РИА Новости 11:24
Финансы
Эксперты предупреждают: курс доллара готовится отыграть провалы октября
Курс доллара опустился ниже 64 в пятницу, 25 октября, остановившись на уровне 63,85. Курс евро также просел почти на 40 копеек до 70,72.
Свободная Пресса вчера в 06:34
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru 06:47
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Политика
Боевики «Азова» просят Госдеп США не вносить их в списки террористов
Напомним, что в США 40 конгрессменов несколько дней назад обратились к Госдепу с предложением рассмотреть вопрос о внесении «Азова» в чёрный список террористических организаций.
Военное обозрение 10:38
Наука
В опухолях головы и шеи нашли генетические «супервключатели»
В последние несколько лет исследователи начали находить в геноме целые батареи энхансеров, лежащих друг за другом и назвали их суперэнхансерами.
N+1 10:49
Общество
Титов поддержал создание частных СИЗО
Необходимость создания частных изоляторов, поднятая бизнес-сообществом, обусловлена «сложными условиями пребывания в таких учреждениях», отметила она.
Ведомости 11:03