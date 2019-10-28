Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, направленных на ускорение роста российской экономики. Её рост в настоящее время он признал недостаточно высоким. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть.

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ

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