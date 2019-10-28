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Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по ускорению роста российской экономики. Согласно документу, изменения направлены на «улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, контрольно-надзорной деятельности».
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Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05
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