Экономика
ТАССМедведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
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Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05
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