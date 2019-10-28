Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Политика Страны Балтии планируют вытеснить российские СМИ с медиарынка Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.

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Общество Роструд напомнил о длинных выходных "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.

Политика В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.

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Фигурное катание Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.

Общество Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде Противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича подрались в суде Киева, сообщил сайт RT со ссылкой на «Диалог.UA».