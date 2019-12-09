Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Подробнее о событии

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС10:30

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК10:33

На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Lenta.ru09:46

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Газета.Ru09:30

Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников

Комсомольская правда10:39

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русском08:23
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Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
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Общество

Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны

Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").
РИА Новости 14:49
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика

В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Зеленского в Париже

Сообщается, что длительность встречи Путина и Зеленского будет определена на месте и в большей степени зависит от самих лидеров.
Дни24 09:24
Происшествия

Суд назначил условные сроки конвоирам банды GTA

Коммерсантъ 05:50
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Шоу-бизнес

Настя Каменских кардинально сменила образ

Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
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Хоккей

СКА обыграл «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции

Вести.Ru 14:13
Игры

Кооперативный хоррор-шутер GTFO выйдет в раннем доступе Steam сегодня

3DNews 12:10
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
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Спорт

Сборная России по футболу останется без флага и гимна на ЧМ-2022

Санкции, наложенные на российских спортсменов исполкомом ВАДА, отразятся и на российской сборной по футболу на чемпионате мира в 2022 году, пишет в понедельник BBC.
Нева Спорт 07:40
Авто

Минпромторг опроверг рост цен на авто из-за нового ГОСТа

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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году

Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором рассказывается о начале слежки за избирательным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году американскими спецслужбами «после получения информации от дружественного иностранного правительства».
Известия 14:16
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
ТАСС 08:49
Авто

Китайцы привезли в Россию брутальный кроссовер

Quto.ru 12:34
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Ведомости 13:22
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Спорт

ВАДА: в России нам представили доказательства, которые были сфабрикованы

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер заявил, что доказательства, представленные российской стороной, были сфабрикованы.
Чемпионат 13:57
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Политика

Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР

С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Коммерсантъ 06:49
Политика

Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
РБК 14:32
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Хоккей

Овечкин прокомментировал решение ВАДА

Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
Sportbox.RU 12:15
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
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Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
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