Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

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