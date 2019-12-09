Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
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Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников

Комсомольская правда10:39

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русском08:23

На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Lenta.ru09:46

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Газета.Ru09:30

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС10:30

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК10:33
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Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Елисейский дворец в Париже на встречу лидеров «нормандской четверки» в сером минивене Renault.
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Интерфакс 14:14
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Стало известно время встречи Путина и Зеленского в Париже

Перенос встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до общей итоговой пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита не ограничивает формат их общения по времени.
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что Россия наконец понесет заслуженное наказание за мошенничество с допингом.
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В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
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Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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Бэнкси показал рождественско-социальное граффити в Бирмингеме

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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Time номинировал Тунберг и протестующих в Гонконге на «Человека года»

Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вошли в список номинантов на звание человека года по версии журнала Time.
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Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится

Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
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Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

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Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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РУСАДА ждет решительных действий от Путина после отстранения России

Ганус заявил, что он ждет серьезной реакции от президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.
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Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

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