Экономика
ИнтерфаксМедведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
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Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников
Комсомольская правда10:39
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