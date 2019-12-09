Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке для жителей ДФО

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Известия08:29

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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