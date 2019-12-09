Экономика

REGNUMREGNUMМедведев подписал постановление об ипотеке на Дальнем Востоке под 2%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее условия программы «Дальневосточная ипотека». Согласно документу, предусмотрено субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам молодым семьям до уровня 2% годовых.
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Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников

Комсомольская правда10:39

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК10:33

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

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Газета.Ru09:30

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Lenta.ru09:46

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