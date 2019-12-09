Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее условия программы «Дальневосточная ипотека». Согласно документу, предусмотрено субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам молодым семьям до уровня 2% годовых.

Медведев подписал постановление об ипотеке на Дальнем Востоке под 2%

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