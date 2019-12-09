Экономика
ИнтерфаксМедведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
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Политика
Путин и Зеленский проведут переговоры в Париже
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ пройдет в 18:00 по Москве.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Спорт
ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор объявил, что организация отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами, обнаруженными в базе данных московской лаборатории.
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Спорт
Григорий Родченков «давно ждал» решения WADA по российскому спорту
Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сегодня приняло решение об отстранении российских спортсменов на официальном уровне от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях международного уровня на четыре года.
Космос
Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу
Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Происшествия
Суд признал виновным участника акции 27 июля Малышевского
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью
Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Хоккей
Овечкин высказался о решении WADA по России
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву
Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Здоровье
Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем
Футбол
Жена Карпина о фанатах: «Меры чересчур жесткие. Почему не арестовали тех, кто кидал банан в Роберто Карлоса?»
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Кино
Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети
В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Энергетика
Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть
Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.