Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Спорт ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор объявил, что организация отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами, обнаруженными в базе данных московской лаборатории.

Общество В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.

Политика Путин и Зеленский пожали друг другу руки В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.

Спорт Григорий Родченков «давно ждал» решения WADA по российскому спорту Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сегодня приняло решение об отстранении российских спортсменов на официальном уровне от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях международного уровня на четыре года.

Общество Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Хоккей Овечкин высказался о решении WADA по России Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.

Шоу-бизнес Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.

Спорт Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт» Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Общество В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.