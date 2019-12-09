Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
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На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Газета.Ru09:30

На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Lenta.ru09:46

На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку

Общественное телевидение России08:42

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК10:33

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС10:30

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русском08:23
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Политика

Путин и Зеленский проведут переговоры в Париже

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ пройдет в 18:00 по Москве.
Государственные Вести 07:26
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС 11:01
Спорт

ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор объявил, что организация отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами, обнаруженными в базе данных московской лаборатории.
Sportbox.RU 08:05
Общество

В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Kurgan.ru вчера в 23:27
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:44
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Спорт

Григорий Родченков «давно ждал» решения WADA по российскому спорту

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сегодня приняло решение об отстранении российских спортсменов на официальном уровне от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях международного уровня на четыре года.
Новые Известия 11:31
Космос

Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу

Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Life.ru 07 декабря в 09:30
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Происшествия

Суд признал виновным участника акции 27 июля Малышевского

RT на русском 11:43
Общество

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Интерфакс 09:31
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Почему Запашный раскритиковал поведение фанатов, интервью

Особенно в свете последних высказываний Эдгарда Запашного, раскритиковавшего фанатов, которые матерятся на стадионе.
Чемпионат 11:30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Хоккей

Овечкин высказался о решении WADA по России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву

Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Uznayvse.ru 09:54
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Здоровье

Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем

МедиаПоток 06 декабря в 04:15
Футбол

Жена Карпина о фанатах: «Меры чересчур жесткие. Почему не арестовали тех, кто кидал банан в Роберто Карлоса?»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.
Sports.ru 10:40
Спорт

Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Sports.ru 07:25
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Кино

Премьерный трейлер «Чудо-женщины: 1984» вышел в Сети

В Сети опубликовали первый трейлер супергеройской картины "Чудо-женщина: 1984", главную роль в которой исполнит Галь Гадот.
VSE42.RU вчера в 21:16
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru вчера в 07:25
Кино

Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

РБК 10:41
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Энергетика

Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть

Финансовый конгломерат Goldman Sachs пересмотрел прогноз по ценам на нефть в сторону увеличения, 9 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
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