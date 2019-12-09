Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

РБК08:38

В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

Lenta.ru09:07

На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку

Общественное телевидение России08:42

В Правительстве утвердили постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Газета.Ru09:09

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке составит до 450 млрд рублей за пять лет

ТАСС09:18

«Это значительная помощь в экономии семейного бюджета!»

Столица Свчера в 14:12
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
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Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
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Сборная России по футболу, в случае удачного выступления в отборочном турнире, не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре под своим названием и флагом, заявила WADA.
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Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
RT на русском 07:12
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Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Lenta.ru 08:09
Хоккей

ФХР рассказала, как решение ВАДА отразится на российском хоккее

Окончательное решение о форме участия российских хоккейных сборных в Чемпионате мира ИИХФ 2020 в Швейцарии и в женском Чемпионате мира 2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивном арбитражном суде и вступлении в силу его решения.
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Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
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В сеть утекли кадры фильма «Годзилла против Конга»

В сеть выложили видеофрагмент из предстоящего фильма «Годзилла против Конга», записанный на презентации, которая прошла в Бразилии.
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Тимати показал разодранную новым питомцем руку

Известный российский рэпер Тимати опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фото с дикой кошкой, которая, судя по всему, живет в их с Анастасией Решетовой доме.
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Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 08:59
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
РБК 07:57
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
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Внуки «Охотников за привидениями» продолжат их дело в новом фильме

Джейсон Райтман (сын режиссера оригинальных двух фильма Айвена Райтмана) неоднократно намекал, что Мюррей и Экройд могут появиться в новом фильме, как и Сигурни Уивер и Эрни Хадсон.
ИА InterMedia 07 декабря в 10:20
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Общество

Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры

Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 08:29
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Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи

Google представила крупнейшее за пять лет обновление алгоритмов работы Google Поиска за последние пять лет.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак ожидает «возвращения Виктории Лопыревой в эскорт»

Ксения Собчак заявила, что в ближайшее время Виктория Лопырева может «вернуться в эскорт».
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Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
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Футбол

Личка покидает пост главного тренера брестского «Динамо»

Чех Марцел Личка покидает пост главного тренера брестского "Динамо", сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
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Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит вчера в 14:58
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 23:23
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
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Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому

RT на русском 08:26
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях

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