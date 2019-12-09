Экономика
RT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Здоровье
В онкоцентре Блохина умерли две несовершеннолетние пациентки
Происшествия
Подозреваемого виновника ДТП с детьми в Нижнем Новгороде арестовали
В Нижнем Новгороде арестовали Виктора Пильганова, предполагаемого виновника в ДТП с детьми, в результате которого побила женщина.
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Вегас» в НХЛ
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Происшествия
В Липецке спасатели достали двух утопленников со дна реки Воронеж
Сегодня в Липецке водолазы управления государственной противопожарной службы подняли трупы двух мужчин со дна реке Воронеж в районе поселка Сокола.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Спорт
WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Финансы
USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 - Sberbank CIB
Пара USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Политика
В Париже активистки Femen устроили акцию у Елисейского дворца
Две активистки движения Femen устроили акцию, продемонстрировав обнаженную грудь журналистам, ожидающим прохода в Елисейский дворец, где позднее в понедельник состоится встреча в "нормандском формате", передаёт корреспондент РИА Новости.
Политика
ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
По словам неназванного дипломата, из ЕС, решение об «акте Магнитского» поддержали 23 члена Евросоюза, представители еще пяти стран не выразили возражений.
Общество
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Власти Греции отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Александра Винника, который был задержан в стране летом 2017 года.
Общество
ФСИН назвала провокацией акцию «Бездомный полк»
В пресс-службе ФСИН заявили, что запущенная в сети акция «Бездомный полк» «носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС)».
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Армия и оружие
Washington Post опубликовала секретные документы о войне в Афганистане
Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц о войне в Афганистане.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Общество
Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО
Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Спорт
Родченков: ложь и фальсификации наказаны в полной мере
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признался, что давно ждал введения санкций против российского спорта.