Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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