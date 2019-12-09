Экономика
RT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Читать в источнике
Оценить130
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проекты02:00
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России
Сокуров в ходе заседания СПЧ 10 декабря заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России.
Футбол
Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Общество
Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян за год
Евровидение-2019 быстрее всего набрало популярность среди запросов россиян в Google о событиях текущего года.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Армия и оружие
США вернули Южной Корее четыре военные базы
Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
Общество
На МКС сломался американский туалет
Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - отметил он.
Спорт
Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020
Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Политика
Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Гаджеты
Главный умный гаджет Xiaomi стоит всего 19 долларов
Xiaomi Gateway 3.0 оснащен поддержкой умного голосового помощника Xiao AI, датчиками температуры и влажности, а также протокола Mijia Bluetooth 2. Кроме того, новая версия поддерживает платформу Apple HomeKit, а также голосовой помощник Siri, при помощи которого можно отдавать команды с iPhone и iPad.
Политика
В ЛНР считают бессмысленным простое продление особого статуса Донбасса
Особый статус закрепляется в конституции Украины.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.
Происшествия
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка
В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Общество
Продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Общество
Ракета со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк
Ракету-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" запустили с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Шоу-бизнес
С требованием к Полине Гагариной обратилась Екатерина Варнава
В минувший понедельник Екатерина Варнава отметила свое 35-летие. На праздник была приглашена и Полина Гагарина.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Общество
Треть работодателей в РФ оставят сотрудников без годовых премий
В 2018 году не планировали выплату годовых премий 41% работодателей, намеревались премировать сотрудников выборочно в 24% компаний и всех сотрудников — в 21% компаний.
Хоккей
Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен
Главный тренер Флориды Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря своей команды Сергея Бобровского в матче против Тампы.