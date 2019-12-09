Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Футбол Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Армия и оружие США вернули Южной Корее четыре военные базы Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.

Общество На МКС сломался американский туалет Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.

Политика Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации "Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - отметил он.

Спорт Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020 Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.

Политика Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10% Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

Гаджеты Главный умный гаджет Xiaomi стоит всего 19 долларов Xiaomi Gateway 3.0 оснащен поддержкой умного голосового помощника Xiao AI, датчиками температуры и влажности, а также протокола Mijia Bluetooth 2. Кроме того, новая версия поддерживает платформу Apple HomeKit, а также голосовой помощник Siri, при помощи которого можно отдавать команды с iPhone и iPad.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

Происшествия Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.

Происшествия В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Общество Треть работодателей в РФ оставят сотрудников без годовых премий В 2018 году не планировали выплату годовых премий 41% работодателей, намеревались премировать сотрудников выборочно в 24% компаний и всех сотрудников — в 21% компаний.