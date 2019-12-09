Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Читать в источнике
Комментировать303

Подробнее о событии

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфо01:58

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Интерфаксвчера в 03:11

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUMвчера в 02:10

Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проекты02:00

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика

Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России

Сокуров в ходе заседания СПЧ 10 декабря заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России.
Lenta.ru 05:38
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Футбол

Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Metaratings 04:38
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань 09 декабря в 11:33
Общество

Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян за год

Евровидение-2019 быстрее всего набрало популярность среди запросов россиян в Google о событиях текущего года.
Коммерсантъ 05:03
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 05:36
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа в Вашингтоне

Lenta.ru 05:20
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Армия и оружие

США вернули Южной Корее четыре военные базы

Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
REGNUM 03:49
Общество

На МКС сломался американский туалет

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
РИА Новости 03:49
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - отметил он.
Газета.Ru 05:46
Спорт

Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020

Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами.
Вести.Ru 03:55
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Lenta.ru 02:52
Политика

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Гаджеты

Главный умный гаджет Xiaomi стоит всего 19 долларов

Xiaomi Gateway 3.0 оснащен поддержкой умного голосового помощника Xiao AI, датчиками температуры и влажности, а также протокола Mijia Bluetooth 2. Кроме того, новая версия поддерживает платформу Apple HomeKit, а также голосовой помощник Siri, при помощи которого можно отдавать команды с iPhone и iPad.
iXBT.com 04:04
Политика

В ЛНР считают бессмысленным простое продление особого статуса Донбасса

Особый статус закрепляется в конституции Украины.
REGNUM 04:50
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

РИА Новости 04:22
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году.
RT на русском 05:23
Происшествия

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета вчера в 23:15
Общество

Ракета со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк

Ракету-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" запустили с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес

С требованием к Полине Гагариной обратилась Екатерина Варнава

В минувший понедельник Екатерина Варнава отметила свое 35-летие. На праздник была приглашена и Полина Гагарина.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:39
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Общество

Треть работодателей в РФ оставят сотрудников без годовых премий

В 2018 году не планировали выплату годовых премий 41% работодателей, намеревались премировать сотрудников выборочно в 24% компаний и всех сотрудников — в 21% компаний.
REGNUM 03:14
Хоккей

Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен

Главный тренер Флориды Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря своей команды Сергея Бобровского в матче против Тампы.
Советский спорт 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Всероссийская перепись населения 2020 годаБольше новостей по теме
Главное