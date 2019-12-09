Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК10:33

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку

Общественное телевидение России08:42

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Газета.Ru09:30

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ТАСС10:30

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Lenta.ru09:46

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русском08:23
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
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Известия 10:28
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Взыскание долгов с пенсий могут запретить

Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
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Пьяные мужчины напали на двух полицейских в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
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Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

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РБК 09:18
Политика

Сумма требований России к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд

Сумма требований России к Украине по делу о долге, слушания которого начались в понедельник в Верховном суде Великобритании, составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина РФ.
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В Турции ввели налог на проживание в отелях

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Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

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Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады

Сергей Шойгу сообщил об усилении ядерной триады России за счет обновления парка Дальней авиации.
Деловое.ТВ 05:23
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