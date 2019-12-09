Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников

Комсомольская правда10:39

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК10:33

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русском08:23

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Газета.Ru09:30

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС10:30

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку

Lenta.ru09:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru вчера в 12:28
Политика

Путин и Зеленский договорились об обмене пленными

Russia News 16:37
Гаджеты

Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Astera 16:28
Игры

СМИ: Valve работает над новой частью Left 4 Dead

Valve занимается разработкой новой части Left 4 Dead. Игра будет создана для шлемов виртуальной реальности.
CyberSport.ru 16:17
Экономика

Пенсии старикам власть готовится выдавать продуктами

Как выяснилось, руководство почты в этих краях дало указание своим сотрудникам выдавать старикам суммы менее 100 рублей продуктами.
Свободная Пресса вчера в 23:55
Спорт

Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна

Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
iReactor 07:58
Футбол

«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Происшествия

В брянской колонии забили заключенного до смерти

Наш Брянск.Ru 12:26
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика

Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
РБК 14:32
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Футбол

Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
РИА Новости вчера в 12:30
Политика

Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 07:02
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус 06:23
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Более пяти тысяч фанатов ФК "Спартак" покинули стадион "Открытие Арена" во время домашнего матча против "Ростова", сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 11:53
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек 09:16
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru 16:39
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ 07:38
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Шоу-бизнес

67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте

67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.
Discover24 02:57
Футбол

Орлов считает, что Дзюба «насилует себя»

Обо всем рассказал комментатор Геннадий Орлов, который высказался по поводу оскорблений в адрес Артема Дзюбы.
Gazeta.SPb 14:34
Армия и оружие

В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Дни24 вчера в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Всероссийская перепись населения 2020 годаБольше новостей по теме
Главное