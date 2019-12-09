Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

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