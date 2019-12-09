Экономика
RT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
Политика
Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Футбол
Месси и Пике не попали в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Интером»
В заявку не попали форвард сине-гранатовых Лионель Месси и защитники Жерар Пике и Серджи Роберто.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Технологии
Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи
Google представила крупнейшее за пять лет обновление алгоритмов работы Google Поиска за последние пять лет.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Гаджеты
Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Спорт
Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»
Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Хоккей
ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA
«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом», — говорится в заявлении организации.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Политика
Зеленский подписал последний закон для отделения оператора ГТС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который завершит процесс выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании "Нафтогаз Украины".
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Общество
Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях.
Политика
Встреча Путина и Меркель началась в Париже
Происшествия
Лондон отказался выдать России беглого фигуранта дела Шакро Молодого
Судебное распоряжение о задержании было выдано по просьбе России, где бизнесмен обвиняется во взятке в размере одного миллиона долларов.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Политика
В Париже состоятся переговоры в «нормандском формате»
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минске в четверг завершились марафонские переговоры «нормандской четверки» по урегулированию украинского кризиса, продолжавшиеся около 16 часов.
Футбол
Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.