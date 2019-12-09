Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

Lenta.ru09:07

С января 2020 года для селян появятся новые льготы

ИА Север-пресс06 декабря в 05:47

Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

РБК08:38

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Газета.Ru09:30

Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Известия08:29

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке составит до 450 млрд рублей за пять лет

ТАСС09:18

На Дальнем Востоке ввели льготную ипотеку

Общественное телевидение России08:42
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Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
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Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
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Политика

Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».
RT на русском 09:12
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Футбол

Месси и Пике не попали в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Интером»

В заявку не попали форвард сине-гранатовых Лионель Месси и защитники Жерар Пике и Серджи Роберто.
Sports.ru 09:23
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Технологии

Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи

Google представила крупнейшее за пять лет обновление алгоритмов работы Google Поиска за последние пять лет.
CNews 07:57
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Гаджеты

Huawei назвала дату выхода собственной замены Android

Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Lenta.ru 09:43
Спорт

Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
Спорт-Экспресс 09:03
Происшествия

В Удмуртии СК возбудил дело после гибели 13-летнего мальчика с ДЦП

ТАСС 02:22
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Армия и оружие

Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Военное обозрение 03:15
Хоккей

ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA

«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом», — говорится в заявлении организации.
RT на русском 09:35
Армия и оружие

Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

RT на русском 04:39
Политика

Зеленский подписал последний закон для отделения оператора ГТС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который завершит процесс выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании "Нафтогаз Украины".
Газета.Ru 07:47
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360° 09:16
Кино

Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд

Культуромания 08:53
Общество

Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях.
РИА Новости 06:15
Политика

Встреча Путина и Меркель началась в Париже

News.ru 09:39
Происшествия

Лондон отказался выдать России беглого фигуранта дела Шакро Молодого

Судебное распоряжение о задержании было выдано по просьбе России, где бизнесмен обвиняется во взятке в размере одного миллиона долларов.
URA.Ru 09:30
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Политика

В Париже состоятся переговоры в «нормандском формате»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минске в четверг завершились марафонские переговоры «нормандской четверки» по урегулированию украинского кризиса, продолжавшиеся около 16 часов.
Gazeta.SPb 07:55
Футбол

Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
Sport24.ru 06:32
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru 08:18
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 07 декабря в 10:12
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