Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Общество Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.

Гаджеты Huawei назвала дату выхода собственной замены Android Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.

Армия и оружие Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).

Хоккей ФХР выступила с заявлением по поводу санкций WADA «Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования IIHF и WADA по борьбе с допингом», — говорится в заявлении организации.

Общество Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.

Политика В Париже состоятся переговоры в «нормандском формате» Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минске в четверг завершились марафонские переговоры «нормандской четверки» по урегулированию украинского кризиса, продолжавшиеся около 16 часов.

Спорт Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.