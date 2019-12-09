Экономика
RT на русскомМедведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 10:24, Ашберн
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Общество
Медведев раскритиковал регионы из-за невозможности реформы системы ТБО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал объяснений от губернаторов ряда регионов из-за невозможности совершения реформы обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
Спорт
WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Политика
Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Футбол
Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей
Как сообщается в отчете, совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Происшествия
Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Спорт
России предстоит выплатить ВАДА до 5 миллионов долларов
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России
Самые сильные аномалии температуры ожидаются на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Авто
Mercedes привез в Россию самый доступный G-Class
Российский офис Mercedes-Benz объявил о старте продаж еще одной версии внедорожника G-Class - G 350d, дебют которого состоялся в декабре 2018 года.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве москвички
Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в жилом доме.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Гаджеты
Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
Общество
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и ПО
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Автоспорт
В Абу-Даби продолжаются тесты 18-дюймовых шин
В понедельник на трассе Яс-Марина в Абу-Даби продолжились тесты прототипов шин для сезона 2021 года.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Финансы
Курс доллара вырос после выходных
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря.
Политика
Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.