Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, документ будет утвержден распоряжением правительства, а не через принятие соответствующего закона Госдумой.
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