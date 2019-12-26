Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.

с чего всё началось

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне. Летом Госдума приняла проект закона, который устанавливает новые правила регистрации автомобилей.

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

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