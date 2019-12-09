Экономика
РБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом прошли в прагматичном ключе.
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый в истории клуба выход в плей-офф Лиги чемпионов после победы над «Шахтером».Я не расслаблялся до третьего гола, если честно.
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Президент Бразилии рассказал о раке
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него возможный рак кожи, сообщает Reuters.
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Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
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Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
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В сети появился первый трейлер новой «Чудо-женщины»
Кинокомпания Warner Bros. обнародовала первый трейлер сиквела супергеройского фильма «Чудо-женщина».
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«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro
Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
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В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки
В зоне поиска пропавшего самолета чилийской авиации Lockheed C-130 Hercules C-130, следовавшего на базу в Антарктиде, обнаружены обломки, говорится в сообщении ВВС Чили.
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Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
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Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Досрочные парламентские выборы пройдут сегодня в Великобритании
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
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В ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года.