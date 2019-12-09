Экономика

РБКРБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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