Экономика

РБКРБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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Хабаровчане могут оформить ипотеку под 2% годовых

Московский Комсомолецвчера в 02:04

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

Ипотека под 2% на Дальнем Востоке может упереться в бюрократизм?

REGNUM09 декабря в 19:40

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

RT на русском09 декабря в 08:23

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:50
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Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Происшествия

Около 20 машин столкнулись во Владивостоке из-за снегопада

Как видно на опубликованных в сети кадрах с места ДТП, не менее 18 автомобилей стали участниками нескольких ДТП на дороге из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом.
ТАСС вчера в 20:37
Политика

Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК вчера в 16:04
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками Instagram архивной фотографией, на которой ей всего двенадцать лет.
Слово и Дело вчера в 00:13
Общество

Доля онлайн-покупателей в России удвоилась за последние пять лет

В России доля онлайн-покупателей в 2019 году составила 42%.
Коммерсантъ 01:24
Политика

Оппозиция обвиняет Зеленского о фальсификации «нормандского» коммюнике

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пошли на искажение международного документа - итогового коммюнике встречи лидеров "нормандской четверки", накануне завершившейся в Париже.
Российская газета вчера в 13:35
Общество

В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета вчера в 23:15
Политика

На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Известия вчера в 10:15
Культура

В Якутии построят Арктический центр эпоса и искусства

В Якутске построят Арктический центр эпоса и искусства.
Культуромания 00:52
Экономика

СМИ: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств

Акционеры газового проекта "Арктик СПГ-2", компании "Новатэк" и Total, а также китайские и японские инвесторы, хотят привлечь до $8 млрд в виде внешнего финансирования в иностранных банках.
ПРАЙМ 01:09
Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
РБК вчера в 10:41
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ вчера в 02:40
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Известия 01:14
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний

В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:15
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Профиль 08 декабря в 12:00
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Дмитрий Маликов простил все обиды и сделал Ветлицкой дорогой подарок

Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию и на сцену заставило певицу наладить отношения с людьми из прошлой жизни.
Комсомольская правда вчера в 04:55
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые испытали в Воркуте

Комиинформ 08 декабря в 06:01
Общество

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

REGNUM вчера в 04:18
Космос

Тайну лунной яркости подскажет новый телескоп

Сегодня лучшие измерения ученых точны в пределах от 3% до 5%. Но поскольку спутники наблюдения за Землей используют Луну для калибровки своих измерений, исследователи предпочли бы, чтобы эта неопределенность уменьшилась до 1%. Большинство прошлых исследований пытались оценить яркость Луны с помощью телескопов, которые находились на Земле.
AstroNews.ru вчера в 13:35
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Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
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