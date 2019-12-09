Экономика
РБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
RT на русском09 декабря в 08:23
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