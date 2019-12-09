Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМедведев подписал программу по льготной ипотеке для Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что подписал программу льготной ипотеки со ставкой 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС. По словам Медведева, в этих регионах непростая ситуация с жильем, так как рыночная ставка слишком большая.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

REGNUM10 декабря в 02:10

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новости09 декабря в 17:25

Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

Амур.инфовчера в 01:58

Правительство ввело льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

Говорит Москва09 декабря в 08:24

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:50
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Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»

В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
РЕН ТВ вчера в 13:02
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Сенат Казахстана принял изменения в договор аренды Байконура Россией

Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол, который вносит изменения в договор аренды комплекса Байконур между правительствами республики и России от 10 декабря 1994 года.
Московский Комсомолец 00:07
Общество

Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Юрия Лужкова

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Прощание с бывшим мэром Москвы пройдёт 12 декабря в храме Христа Спасителя.
Говорит Москва вчера в 15:15
Общество

Операторы «большой четверки» создадут СП для запуска 5G

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.
Finam.Ru вчера в 11:34
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ вчера в 06:43
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru вчера в 18:32
Культура

Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google

Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
News.ru вчера в 08:44
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Футбол

Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%

Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 04:22
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС вчера в 16:25
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Экономика

Почти 45% компаний в РФ отказываются от искусственного интеллекта

Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.
REGNUM 00:29
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК 10 декабря в 02:20
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Политика

День Конституции отмечают в России

Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Бел.Ру вчера в 23:00
Происшествия

Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
REGNUM вчера в 07:16
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
Футбол

«Порту» — «Фейеноорд», 12 декабря, прогноз на матч Лиги чемпионов

Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019) Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Чемпионат вчера в 04:30
Экономика

«Новапорт» получит контроль над реконструируемым аэропортом Барнаула

Интерфакс вчера в 04:57
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:39
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