Экономика
Аргументы и ФактыМедведев подписал программу по льготной ипотеке для Дальнего Востока
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что подписал программу льготной ипотеки со ставкой 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС. По словам Медведева, в этих регионах непростая ситуация с жильем, так как рыночная ставка слишком большая.
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Общество
В Москве началось прощание с Лужковым
Общество
Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута»
В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Сенат Казахстана принял изменения в договор аренды Байконура Россией
Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол, который вносит изменения в договор аренды комплекса Байконур между правительствами республики и России от 10 декабря 1994 года.
Общество
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Юрия Лужкова
Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Прощание с бывшим мэром Москвы пройдёт 12 декабря в храме Христа Спасителя.
Общество
Операторы «большой четверки» создадут СП для запуска 5G
Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
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Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
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Зеленский обошёл Заворотнюк по популярности в Google
Президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк стали самыми популярными людьми на Украине по версии компании Google в 2019 году.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Футбол
Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Экономика
Почти 45% компаний в РФ отказываются от искусственного интеллекта
Используют технологии искусственного интеллекта почти 31% компаний, а 23% планируют их внедрять.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Политика
День Конституции отмечают в России
Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Происшествия
Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Футбол
«Порту» — «Фейеноорд», 12 декабря, прогноз на матч Лиги чемпионов
Анализ матча «Порту» — «Фейеноорд» (12.12.2019) Группа G оказалась самой ровной и интригующей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Экономика
«Новапорт» получит контроль над реконструируемым аэропортом Барнаула
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
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Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.