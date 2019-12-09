Экономика
РБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проекты02:00
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Общество
Прощание с Лужковым пройдет в Москве
Общество
Медики рассказали о причине смерти Лужкова
Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стали проблемы с сердцем.
Наука
Обнаружена смертельная опасность дневного сна
К выводу о смертельной опасности дневного и продолжительного сна пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Наука
Скорость таяния Гренландского ледника возросла в семь раз
Если в 1990-е годы скорость таяния составляла 33 млрд тонн в год, то в последнее десятилетие – 254 млрд, то есть возросла в семь раз.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Общество
Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
Политика
Парламент Израиля утвердил самороспуск и назначил новые выборы
Парламент Израиля (Кнессет) принял решение о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года, сообщает в четверг, 12 декабря, Reuters.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Происшествия
Депздрав объяснил причину увольнения заведующей роддомом № 27
Увольнение заведующей роддомом № 27 при ГКБ имени Спасокукоцкого Марины Сармосян никак не связано в возбужденным в ее отношении уголовным делом о халатности.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Армия и оружие
В США объявили об испытаниях ракеты средней дальности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявляли о планах испытать новую баллистическую ракету с дальностью действия до четырёх тыс. км. Это стало бы первым испытанием ракеты такого типа после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Транспорт
Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Единоборства
Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Гаджеты