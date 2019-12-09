Экономика
РБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:00
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Общество
Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес
По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Армия и оружие
Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии
Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
Спецзвание получил начальник Росгвардии по Волгоградской области
Культура
Актер из сериала «Чужестранка» умер в 14 лет
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Здоровье
В РФ появится три новых медицинских специальности, в том числе детского онколога-гематолога
Минздрав России намерен увеличить Номенклатуру специальностей медицинских и фармспециалистов (приказ Минздрава России от 7 октября 2015 г. № 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование").
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Политика
Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»
Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Авто
Kia придумала новый фирменный логотип
Компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.
Происшествия
Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА
Как полагает следствие, 4 декабря в квартире одного из домов в поселке Металлострой боец ММА Ширинов совершил изнасилование 13-летней девочки, воспользовавшись ее бессознательным состоянием.
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Кино
«Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года
Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
В целом, как выяснилось, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.