Экономика

РБКРБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

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РБК09 декабря в 10:33

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:29
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Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
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Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
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