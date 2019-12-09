Экономика

РБКРБКМедведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «ТАСС-Недвижимость».
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На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

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Ипотека под 2 %: нюансы, о которых молчат

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Новостроек нет, а льготы есть: жители Камчатки об ипотеке под 2%

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Сбереги семейный бюджет: как работает льготная ипотека для родителей с детьми

Будущее России. Национальные проекты02:00

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБК09 декабря в 10:33

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку под 2% на покупку жилья на Дальнем Востоке

ТАСС09 декабря в 10:30

Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Интерфакс09 декабря в 08:50
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Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

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Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
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Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
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Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
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В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

РИА Новости 09:59
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

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Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов

Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
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25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
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Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе

Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
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ВМС Украины сформировали новый дивизион в Азовском море

По заявлению командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, Военно-морскими силами сформирован дивизион надводных сил в Азовском море, передает "Интерфакс-Украина".
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Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
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Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor вчера в 19:37
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
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Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Политика

Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России

Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.
Lenta.ru 10:30
Хоккей

«Даллас» уволил главного тренера

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Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.
Российская газета 08:39
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Официальный курс евро на среду снизился до 70,39 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 11,66 копейки - до 70,3881 рубля, курс доллара уменьшился на 14,56 копейки - до 63,5788 рубля, следует из данных Банка России.
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Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

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Политика

Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.
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В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
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Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
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Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
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