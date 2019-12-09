Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПервые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. ДОМ.РФ выступает оператором программы.
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Медведев утвердил дальневосточную ипотеку: все условия

Deita.ruвчера в 21:15

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБКвчера в 10:33
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