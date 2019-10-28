Экономика
RT на русскомМедведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России. Медведев в ходе встречи с вице-премьерами отметил, что темпы экономического роста России «недостаточно высоки».
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Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05
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Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году, заявил «РИА Новости» глава Минспорта города Владимир Леонов.
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Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
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Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Происшествия
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Газета.Ru 12:15
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Общество
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Шоу-бизнес
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Как сообщает ToDay News Ufa источник на сайте Ellentube, во время прямого эфира телепередачи The Ellen DeGeneres Show бывшая жена Брэда Питта поцеловалась с женщиной-телеведущей.
ToDay News Ufa 12:05
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
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Армия и оружие
В ООН не подтвердили ликвидацию аль-Багдади
Мониторинговая группа ООН по запрещённым в РФ террористическим организациям «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» и «Талибан» пока не может подтвердить информацию о гибели лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
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Общество
Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева
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Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году
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Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
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Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
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