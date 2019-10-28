Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России. Медведев в ходе встречи с вице-премьерами отметил, что темпы экономического роста России «недостаточно высоки».
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Дмитрий Медведев
Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05

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Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

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